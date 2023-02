Palmeiras x Santos: veja onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, às 17h30 (de MS), no Morumbi, em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos do Paulistão-2023. Enquanto o Verdão tem a melhor campanha da competição até aqui, o Peixe está fora da zona de classificação para o mata-mata. O Alviverde irá a campo com o time completo, enquanto a equipe da Baixada tem algumas dúvidas.

O Palmeiras chega em busca da primeira vitória em clássicos na temporada, já que ficou no empate sem gols contra o São Paulo em casa. O Verdão quer repetir o feito de 2022, ano em que o clube mais venceu jogos contra seus rivais de estado.

O Santos chega para o clássico em crise. Em último lugar no seu grupo no Campeonato Paulista e com só uma vitória na temporada, o time comandado pelo técnico Odair Hellmann tem sido alvo de protestos da torcida e até de invasão ao CT Rei Pelé. Por isso, um bom resultado contra o Palmeiras ganha ainda mais peso.

Retrospecto recente e tabu

A última derrota do Palmeiras para o Santos aconteceu em 2019, quando o Peixe levou a melhor ao vencer por 2 a 0, em duelo disputado na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, os gols santistas foram marcados por Gustavo Henrique e Marinho, ainda na primeira etapa.

Desde então, as equipes duelaram em outras dez oportunidades, com o Palmeiras invicto em todas elas. De lá para cá, foram oito vitórias palmeirenses e apenas dois empates. Sempre que atuou na condição de mandante, como será neste sábado, o Verdão levou a melhor.

Morumbi

Com o Allianz Parque ocupado por um evento de Carnaval, o Palmeiras manda a partida contra o Santos no Morumbi. A última vez que as duas equipes se enfrentaram nesse estádio foi em 2020, durante o período de isolamento social pela pandemia da covid-19. Naquela partida, o Verdão levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de Luiz Adriano e Patrick de Paula. Ramires (contra) anotou o gol santista.

Prováveis escalações

Abel Ferreira levou um time reserva no meio da semana. Apenas Weverton atuou o tempo todo na última quarta-feira, já que Marcelo Lomba sofreu uma fratura em um dos dedos da mão esquerda. Endrick e Gabriel Menino entraram na segunda etapa. Com isso, o treinador deve mandar a campo o mesmo time da final contra o Flamengo.

Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick

Já pelo lado santista o meia Gabriel Carabajal tem uma lesão muscular, assim como o volante Rodrigo Fernández. Soteldo, por outro lado, terá de fazer uma cirurgia por causa de uma contusão na região do ombro. Não são poucos os problemas para Odair Hellmann.

Time provável: João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Dodi, Sandry e Vinícius Zanocelo (Ângelo); Mendoza, Marcos Leonardo e Lucas Braga

