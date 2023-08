Palmeiras x Atlético-MG: confira onde assistir e prováveis escalações

Piquerez, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu nem viajaram no sábado ao Rio de Janeiro, no fim de semana, pensando no reencontro com o Atlético-MG. Já Mayke, Gabriel Menino, Artur e Rony entraram só no segundo tempo, com minutos controlados.

Time provável: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Scolari terá o retorno de Everson, suspenso contra o São Paulo. Zaracho ainda está fora com a lesão na coxa. Há dúvida sobre quem entra no meio campo. Hyoran, Igor Gomes e Patrick brigam pela posição. No restante, Felipão repetirá o time que mandou a campo no domingo.

Time provável: Everson, Saravia, Jemerson e Igor Rabello, Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes (Hyoran ou Patrick), Paulinho, Pavón e Hulk