Operário Feminino viaja até o Paraná em busca da classificação no Brasileirão A3

A equipe feminina do Operário Futebol Clube, volta a campo na próxima segunda-feira (1), a partir das 14h (horário de MS) pelo Campeonato Brasileiro A3. O adversário é o Toledo (PR), e o jogo vai acontecer no estádio 14 de Dezembro, onde a equipe de Mato Grosso do Sul joga pela vantagem do empate.

O jogo de ida, foi no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Galo da capital venceu por 2 a 1 e conseguiu a vantagem positiva para o jogo da volta.

Quem avançar neste confronto, deve enfrentar na próxima fase o Criciúma (SC) ou Juventude (RS). O primeiro jogo destas equipes, o time de Caxias do Sul (RS), venceu por 6 a 1.

Acompanhe abaixo o elenco do Operário que viajará para Toledo (PR) neste final de semana.

1- Laurieli

2- Patrícia

3- Hellen

4- Geovana

5- Mirela

6- Tatiane

7- Yasmin

8- Carol

9- Rayane

10- Caroline

11- Barbara

Suplentes

13- Vanessa

14- Suzy

15- Estefani

16- Maria

17- Malu

18- Mylena

19- Rose

20- Vandressa

22- Thais

23- Ana Beatriz

24- Marcela

25- Suellen

26- Adrielly

27- Malu

28- Lhays

30- Evelyn

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu a arbitragem da partida contra o Toledo (PR).

Árbitro Maria Luiza Brandelero dos Santos (PR)

Árbitro Assistente 1: Leandro Polli Glugoski (PR)

Árbitro Assistente 2: Welvys Fladerson Gomes Afonso (PR)

Quarto Árbitro Kleber Ariel Goncalves da Silva (PR)

Analista de Campo: Luiz Alberto Alves de Abreu (PR)

