Nova variante da COVID-19 é colombiana e veio com Copa América

Mato Grosso está com uma nova variante da COVID-19 e foi um gol contra revelado após a derrota do Brasil para a Argentina. Segundo a Conmebol, que organiza o evento, no dia 24 de junho, 166 pessoas relacionadas ao evento testaram positivo para o vírus. O novo coronavírus entrou em campo no dia 13 de junho em Cuiabá, Mato Grosso, quando duas pessoas infectadas pela doença , um colombiano e um equatoriano, estavam com a B.1.621, chamada de VOI. O Governo de Mato Grosso confirmou a mutação nesta segunda (12).

A variante foi identificada nos indivíduos e confirmada sua origem na Colômbia.Ela já se espalhou pelos Estados Unidos e algumas regiões da Europa. Não há comprovação da gravidade desta mutação nem seu grau de contágio. Conforme o Governo matogrossense, os infectados estavam assintomáticos. Além disso foram monitorados pela equipe médica de cada time e ficaram isolados em quartos individuais.

Em nota reforçou: “Os casos seguiram as recomendações de isolamento e foram monitorados pela equipe da Vigilância Epidemiológica de Cuiabá. Todas as informações do monitoramento foram repassadas diariamente ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde nacional, estadual e municipal”.

.Os integrantes só deixaram o Brasil, após a quarentena, e testagem. Se necessário, a Vigilância Epidemiológica vai realizar uma investigação com os trabalhadores do hotel que tiveram contato com os quartos utilizados no isolamento dos infectados, informou a Prefeitura de Cuiabá.