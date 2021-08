Riot Games afastar narrador após polêmica de assédio

Depois de informar nesta terça-feira (3) que Nicolino retornaria a narrar os jogos do circuito brasileiro de VALORANT. A Empresa Riot Games voltou atrás na decisão e o narrador continuará afastado.

A empresa disse que, “após a publicação de nosso comunicado, tivemos discussões adicionais com o time à luz de novos relatos, e optamos por manter o afastamento do caster por período a ser definido”.

A empresa foi bastante criticada pela comunidade por conta da comunicado inicial, que anunciava o retorno de Nicolino para as transmissões do VCT. Horas depois, a empresa voltou atrás.

“Durante as últimas semanas, o nosso processo de avaliação da situação e de fatos de conhecimento da Riot foram compartilhados com a equipe do VCT-BR, para garantir que todos estavam confortáveis com as decisões tomadas até o momento com relação ao caster Nicolino. No entanto, após a publicação de nosso comunicado, tivemos discussões adicionais com o time à luz de novos relatos, e optamos por manter o afastamento do caster por período a ser definido”, escreveu a Riot.

Em julho deste ano, tweets apontaram que Nicolino havia assediado diversas jogadoras. No entanto, as acusações ainda não foram expostas nas redes sociais. A Riot Games informou que, em “função de informações sobre potenciais fatos envolvendo o caster Nicolino, realizará uma alteração em sua escala neste final de semana […] A Riot Games segue acompanhando as informações para avaliar os próximos passos”.

O que é um ”Caster”?

O crescimento do mercado dos games e do cenário competitivo tem trazido destaque para uma profissão: os narradores de esports. Quando as câmeras são ligadas e a transmissão começa, são eles, os casters, que dão a personalidade e o espírito de qualquer competição. Acesse também: Helicóptero recheado com cocaína cai no Pantanal; vídeo

