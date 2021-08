Medina perde fase do Mundial de Surfe por não se vacinar

Depois de voltar das Olimpíadas de Tóquio sem medalha, Gabriel Medina volta suas atenções completamente no Mundial de Surfe. Porém, na busca pelo tricampeonato, ele não poderá disputar a última etapa, em Teahupoo.

O surfista revelou, durante live feita no seu canal na Twitch, que não poderá participar da competição na Polinésia francesa por não ter tomado a vacina contra a covid-19. O surfista lidera o campeonato com 46.720 pontos, com boa vantagem para o segundo colocado.

“Eu não vou para Teahupoo porque eu não tomei a vacina e aí tem que fazer 10 dias de quarentena. Aí não dá tempo de ir do México, que é uma seguida da outra. Aí vou ser obrigado a não ir. Sacanagem. Mas de boa”, disse Medina.

A janela de disputa na etapa do México será entre os dias 10 e 19 de agosto, enquanto a competição em Teahupoo está marcada para acontecer entre os dias 24 e 3 de setembro. Sendo assim, seriam apenas cinco dias de intervalo caso a etapa mexicana se encerre no último dia da janela.

A ausência na tradicional etapa, contudo, não preocupa Medina para a briga pelo título mundial. “Eu posso descartar uma etapa, então está de boa”, completou o surfista, que depois irá para a final, na Califórnia, em setembro.

Membro da delegação brasileira em Tóquio, Medina tinha a sua disposição a vacina, já que o Comitê Olímpico Internacional (COI) disponibilizou doses para que todos os atletas fossem vacinados antes dos Jogos.

(Com informações Uol Esportes)