Medina supera Olimpíadas e é tricampeão mundial. Depois de ser derrotado nas Olimpíadas de Tóquio 2020, o que foi considerado roubo por alguns atletas, comentaristas e fãs, Gabriel Medina se tornou tricampeão mundial entrando para a história do esporte. Para o atleta esta é a conquista mais especial.

O campeão mundial de surfe, venceu em 2014, 2018 e agora, 2021. Ele é o único brasileiro com tantas consagrações e o quarto surfista da história a se tornar tricampeão do mundo. Os outros são o norte-americano Tom Curren – 1985/86, 1986/87 e 1990 -, o norte-americano Andy Irons – 2002, 2003 e 2004 – e o australiano Mick Fanning – 2007, 2009 e 2013. A lenda e maior nome da modalidade ainda é o norte -americano Kelly Slater com quatro mundiais – 1979, 1980, 1981, 1982 – e 11 troféus – 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011.

“Três vezes campeão mundial foram poucas pessoas que conseguiram. E para chegar aqui eu tive exemplos e inspirações no meu dia a dia para me dedicar, que foi o Ayrton Senna, o Pelé e o Mick Fanning. Esses caras são intocáveis. Então, por eu ter conseguido esses três títulos mundiais, coisa que eles também conseguiram, e que era um sonho desde que eu comecei a praticar esse esporte, não tem como não ser esse. Esse era o meu objetivo e não é todo dia que você realiza um sonho”, afirmou Medina.

Superação

Depois da frustração de sair sem medalha do Japão, Medina focou para superar e voltar aos topos. “No Japão eu fiz o que pude, fiz o meu melhor e foi do jeito que foi. Mas depois disso não tem muito o que fazer porque se você ficar pensando você vai ficar preso em um sentimento ruim, em um pensamento ruim. Eu sabia que tinha essa oportunidade de título mundial, me preparei do melhor jeito possível, sempre pensando positivo. Eu foquei nisso, não fiquei chorando pelo que já foi, eu segui minha vida e Deus me abençoou com essa vitória. Quando você pensa coisas positivas e vive isso no seu dia a dia com foco, com sonho na cabeça, as coisas atraem. Eu só não esperava que ia ser tão rápido assim. Deus me abençoou e eu estou muito feliz”, explicou.

Um talismã da confiança para Medina é a esposa, a modelo Yasmin Brunet. “Esse foi um ano atípico, com muitas coisas diferentes e eu fiquei muito tempo fora de casa. Então, ter tido ela nas etapas me fez sentir mais em casa. Isso me ajudou a performar. Em questão de competição foi o meu melhor ano em resultados. E fico feliz de poder ter compartilhado esse título mundial com ela porque foi um ano difícil, até para quem está do lado”, afirma.

Agora, com o fim da temporada, Medina quer descansar. “Nesses últimos 10 anos eu disputei título mundial. Então, toda hora eu estou no desafio, toda hora duvidam de mim, toda hora criticam, pressionam, comparam, então, é difícil você se manter equilibrado e ganhar título mundial. Então, como ser humano, eu me sinto realizado. Como eu falei, não é todo dia que você realiza um sonho, é muito difícil e tem que se dedicar mesmo, não tem outro jeito. Mas tudo valeu a pena, tudo fez sentido, todo o processo. Até nos dias de tristeza, justo, não justo, com o título, tudo fez sentido”, revelou.

