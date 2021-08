Magnus é campeão da Copa de Futsal em Dourados

Público agitado, que volta a torcer nas arquibancadas em uma partida de futsal organizada pela Confederação Brasileira (CBFS) após um ano e meio. Em quadra, disputa centímetro por centímetro entre duas camisas pesadas do esporte da bola pesada, com grandes personagens. Placar apertado e emoção até o último segundo. Magnus Futsal (SP) e Joinville EC (SC) fizeram a final da 48ª Taça Brasil de Clubes de Futsal – Divisão Especial neste sábado (31), no ginásio da Unigran, em Dourados (MS).

E o troféu vai para Sorocaba (SP), o primeiro do Cachorrão em sua extensa galeria. Com início em 25 de julho, a principal competição da CBFS teve o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), como um dos principais apoiadores.

Equipe mais goleadora do torneio, o Magnus começou em cima do adversário. Subiu a primeira linha, foi incisivo, roubando muitas bolas na saída Tricolor, e não demorou a inaugurar o placar. Rodrigo Hardy, o “Capita”, arriscou para o gol, a bola atingiu em cheio Machado e sobrou quicando para Ricardinho, que fuzilou à baliza. A ida ao intervalo poderia ter sido mais tranquila, mas o goleiro Willian segurou as investidas sorocabanas.

Artilheiro da competição com sete anotados, Rodrigo Hardy, o “Capita” e “Torpedo Humano”, chegou ao gol número 300 com a camisa do Magnus. “Com esse título, brincamos que zeramos o jogo. Ganhamos todos os títulos, na oitava temporada do clube. Completei 300 gols com a camisa do Magnus e estou muito feliz”, enfatizou o fixo da seleção brasileira.

O Joinville não alcançou o tricampeonato, mas não tem tempo para se lamentar. A equipe não retorna à Santa Catarina, pois enfrenta, na terça-feira (3), às 18 horas (horário de MS), o Juventude AG, no ginásio da Unigran, em Dourados (MS), pela 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) 2021. Acesse também: Cantor sertanejo sofre acidente de carro com a esposa