Luxemburgo publica vídeo falando sobre suposta saída do Cruzeiro

As notícias de que o técnico Vanderlei Luxemburgo pode deixar o Cruzeiro com a chegada de Ronaldo Fenômeno como novo dono da SAF da Raposa, ao adquirir 90% das ações, deixaram o treinador contrariado.

Luxa acha que está sendo excessivamente exposto, ainda mais depois que Alexandre Mattos foi confirmado fora do projeto do Cruzeiro em 2022, já que os dois estavam trabalhando juntos na montagem do elenco da próxima temporada.

O comandante que tem contrato com o time mineiro até o fim de 2022 falou da compra do Cruzeiro pelo Fenômeno. por meio de um vídeo publicado no instagram.

(Com informações: Uol esportes)