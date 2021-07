Luan perde espaço e tem vaga no Corinthians ameaçada

O meia-atacante Luan, do Corinthians, vive novo momento ruim na temporada. Depois de engatar uma sequência de 14 jogos como titular, na qual marcou quatro gols, entre abril e junho, o camisa 7 sofreu uma lesão no adutor da coxa direita e, mesmo recuperado, perdeu espaço para garotos nos últimos jogos.

Desde que voltou de lesão, Luan foi relacionado para seis partidas, iniciando todas no banco de reservas. O jogador entrou no segundo tempo em três duelos, mas somou menos de 45 minutos em campo.

Para dificultar ainda mais a vida de Luan no Corinthians, os meias Giuliano e Renato Augusto foram anunciados recentemente pelo clube, enquanto Roger Guedes pode chegar em breve. Com isso, o camisa 7 deve perder ainda mais espaço e deve ser praticamente descartado como presença no meio-campo.

Apesar dos poucos minutos em campo, Luan tem agradado a comissão técnica corintiana. Pelo menos é o que afirmou Roberto de Andrade, diretor de futebol do clube, à Rádio Bandeirantes, na terça-feira. O dirigente, no entanto, não descartou impossibilidade de negociar o jogador.

“Independentemente de negociar ou não, digo que qualquer atleta é negociável. Luan também. Se for bom para o Corinthians e ele, por que não? A comissão técnica gosta dele, está indo bem nos treinamentos e vai ter oportunidade no time brevemente. Não desistimos de quem trabalha conosco, não”, comentou.

Duelo contra o Cuiabá

Diante do Cuiabá, na última segunda-feira, ficou os 90 minutos no banco, enquanto jovens atletas foram utilizados. No ataque, o garoto Adson, de 20 anos, teve chance como titular e correspondeu, anotando um gol e uma assistência.

Já Marquinhos, de 24 anos, e até Felipe Augusto, centroavante de 17, entraram no decorrer do jogo. Mateus Vital, que costuma iniciar os jogos, também entrou em campo no segundo tempo.

No meio-campo, Sylvinho optou novamente por atletas de maior poder de marcação. Cantillo, Gabriel e Roni foram titulares, enquanto Xavier e Vitinho entraram na segunda etapa.

(Com informações Gazeta Esportiva)

