Judoca de MS é bicampeã no Pan-Americano Júnior

Mato Grosso do Sul foi bem representado no Campeonato Pan-Americano sub-21 com a vitória da judoca Aléxia Vitória Nascimento, de 18 anos. Ela conquistou uma medalha de ouro na luta do último sábado (14), realizada em Cali, na Colômbia.

A atleta venceu pela classe júnior, na categoria até 48 kg. Para chegar até o pódio, a jovem enfrentou nas quartas de final a venezuelana Maria Gimenez por ippon no golden score, que é o tempo extra de luta e que vence quem pontuar primeiro. Foram 14 minutos e 39 segundos de luta.

Na semifinal, a judoca enfrentou Nemesis Candelo, do Panamá, também no golden score, que durou 2 minutos e 44 segundos. A final foi brasileira e a sul-mato-grossense superou a carioca Rafaela Chagas Batista no tempo normal.

A judoca é beneficiária do Bolsa Atleta, do Governo do Estado e participou das Olimpíadas em Tóquio, integrando a equipe de apoio ao time brasileiro olímpico. Ela também participou do Pan em 2019, quando trouxe uma medalha de ouro com 16 anos de idade, pela classe cadete.

Com a vitória deste ano, Aléxia está classificada para a primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, previsto para ocorrer entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro. A competição tem como cidade-sede Cali. Os campeões neste torneiro serão classificados para os Jogos Pan-Americanos de 2023, em Santiago, no Chile. (Com assessoria)

