Hamilton faz bonito e surpreende no sprint

Depois de ficar em segundo no tempo livre, o recordista da Fórmula-1, Hamilton, chegou a mais uma pole position e fez bonito. Ele agora é o primeiro colocado do sprint no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. O heptacampeão começará liderando a mini-corrida neste domingo às 10h (horário de MS).

Porém, isso não mudou a coleção de 100 poles de Hamilton. Isto porque a disputa desta sexta-feira (16), definiu a ordem de largada para a briga pela pole position que acontece neste sábado (17). Tudo isso vai acontecer de forma diferente.

Abaixo o Grid de Largada do Sprint do GP da Grã-Bretanha:

1- Lewis Hamilton (Mercedes) 2- Max Vesrtappen (Red Bull) 3- Valtteri Bottas (Mercedes) 4- Charles Leclerc (Ferrari) 5- Sérgio Pérez (Red Bull) 6- Lando Norris (McLaren) 7- Daniel Ricciardo (McLaren) 8- George Russel (Williams) 9- Carlos Sainz (Ferrari) 10- Sebastian Vettel (Aston Martin) 11- Fernando Alonso (Alpine) 12- Pierre Gasly (Alpha Tauri) 13- Esteban Ocon (Alpine) 14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 15- Lance Stroll (Aston Martin) 16- Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 17- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 18 – Nicholas Latifi (Williams) 19 – Mick Schumacher (Haas) 20 – Nikita Mazepin (Haas)