Haaland afasta rumores sobre saída do Borussia Dortmund

Apesar dos rumores sobre uma possível transferência ao Chelsea, Erling Haaland fez questão de afastar os boatos sobre o seu futuro. Em declarações ao canal “Stadium Astro”, o centroavante se mostrou feliz por trabalhar com Marco Rose, novo técnico do Borussia Dortmund.

”Eu conversei um pouco com o treinador Marco Rose. Eu o conheço, pois trabalhei com ele por seis meses no RB Salzburg. Ele é uma boa pessoa e quero trabalhar ao lado dele” diz o atacante.

Na Alemanha, a saída de Haaland nesta janela de transferências é tratada como praticamente impossível. O jogador possui contrato com o Dortmund até 2024, mas tem uma cláusula de rescisão contratual a partir de 2022 que é acessível para os grandes clubes do continente.

O centroavante já despertou interesse do Real Madrid, que sonha em montar uma dupla entre o norueguês e Mbappé. Além dos merengues, o atacante é alvo de clubes da Premier League, como Chelsea e Manchester City, onde seu pai já atuou.

(Com informações LANCE!)