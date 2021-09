Grêmio vence, ganha sobrevida e complica Flamengo no Brasileirão

O Grêmio venceu o Flamengo por 1 a 0, gol de Borja, e ganhou sobrevida no Brasileirão na tarde de domingo (19). O time gaúcho soube controlar o placar e sofrer para conseguir a vitória. De quebra, complicou o Rubro-Negro na competição.

Com a vitória, os gaúchos quebraram um jejum de 10 jogos contra os cariocas e chegaram à 17ª posição, com 22 pontos em 19 jogos. O time de Felipão segue vivo na briga contra o rebaixamento. Já o Fla viu o Atlético-MG abrir 11 pontos na liderança. A equipe de Renato Gaúcho tem dois jogos a menos que os concorrentes pelo título.

Jogo pegado

Com a rivalidade aflorada entre Fla e Grêmio nos últimos anos, o jogo começou com disputas duras. Rodrigo Caio e Borja eram os mais “nervosos” entre os jogadores, com divididas fortes durante toda a primeira etapa. O colombiano, inclusive, provocou o goleiro Diego Alves, com quem acabara de discutir, ao abrir o placar para os gaúchos.

Com os espaços fechados, Renato Gaúcho tentou um quarteto no ataque para tentar empatar. Manteve Gabigol e Michael em campo e trocou os meias Everton Ribeiro e Vitinho por Bruno Henrique e Pedro.

A ideia era ter velocidade nas pontas e presença de área. Mesmo assim, foi pouco. O Flamengo não criou muito e quase não incomodou Brenno, que substituiu Gabriel Chapecó. Depois, trocou Michael por Kenedy, mas o panorama não mudou.

No fim do jogo, já nos acréscimos, o VAR chamou o árbitro Marielson Alves Silva para analisar um lance faltoso de Léo Pereira na grande área. O zagueiro do Flamengo colocou a mão na bola em disputa com seu xará, atacante do Grêmio. Miguel Borja foi para a marca de cal, mas parou em Diego Alves.

Gabigol pede desculpas a Felipão

Antes de a bola rolar no Maracanã, Gabigol abraçou e se desculpou com o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Eles tinham discutido no último confronto entre as equipes, na quarta (15), no jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Acesse também: STJD anula suspensão e Gabigol está liberado para enfrentar o Grêmio

(Com informações Uol Notícias)