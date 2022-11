Galvão Bueno é internado com COVID-19 em São Paulo

Internado com Covid-19, o narrador Galvão Bueno publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (12) para mostrar que está bem e tranquilizar os fãs quanto à sua recuperação às vésperas da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O apresentador da TV Globo está no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Melhor vir para cá. Estou no Einstein porque aqui eu me recupero. Não estou tomando remédio nenhum. Mas vou fazendo exercício, duas vezes por dia. Musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa”, afirma Galvão no vídeo.

A publicação acompanha ainda um texto e as frases “Não podia estar melhor”, “Partiu Catar” e “Sai fora, Covid” em forma de hashtags.”Pra quem torce por mim, uma ótima notícia! O Dr. Davi Lewi achou que seria bom ficar aqui no Einstein por 3 dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia”, escreveu o narrador.

Por causa do diagnóstico, Galvão Bueno adiou a despedida do programa “Bem, Amigos”, que estava prevista para a segunda-feira (14). O adeus ficará para depois do Mundial. “Aquela variante Omicron me pegou”, contou o apresentador ao comunicar o adiamento da última edição do programa.

Esta é a segunda vez que Galvão tem diagnóstico positivo de coronavírus. Ele já havia contraído a doença em janeiro deste ano. O programa do canal fechado SporTV iria ao ar simultaneamente na Globo.

Estavam acertadas as presenças do ex-atacante Ronaldo e antigos parceiros, como o ex-árbitro Arnaldo Cézar Coelho e o ex-jogador Walter Casagrande Jr., colunista da Folha, entre outros nomes.

Galvão anunciou que narrará sua última Copa neste ano. O narrador e a emissora acertaram, porém, um contrato que garante a presença dele ao menos em cerimônias de abertura e encerramento de grandes eventos esportivos a partir do ano que vem, além de participações em especiais e campanhas institucionais da empresa.

