Flamengo mira contratação de De La Cruz, do River Plate

Depois de contratar Luiz Araújo, o Flamengo iniciou conversas definitivas para trazer o meia uruguaio Nicolás De La Cruz, do River Plate. O jogador já havia sido especulado no Rubro-Negro em outros momentos e, agora, parece estar mais próximo de vestir a camisa do clube da Gávea.

Conforme apurou o “ge” e o LANCE! confirmou, os primeiros contatos entre a diretoria do Flamengo e o staff do atleta foram durante a passagem do clube em Buenos Aires, para o confronto diante do Racing. Nela, Marcos Braz e Bruno Spindel voltaram a expressar desejo na contratação do jogador e receberam acenos positivos dos representantes de De La Cruz.

De la Cruz tem 25 anos e 185 jogos disputados pelo River, com 30 gols marcados. O meia esteve presente na última Copa do Mundo e é titular do River Plate. O jogador, porém, só participou de metade dos jogos do clube na temporada e vem convivendo com lesões nos últimos meses.

Como mencionado, o Rubro-Negro já monitorava a situação do meia de 25 anos há algum tempo e, em meio à novela do atleta com o River Plate pela renovação de contrato, chegou a realizar uma consulta formal, mas esbarrou na alta pedida de mais de 15 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões).