Flamengo faz proposta por jogador do Manchester

Meia do Manchester United também desperta interesse de Everton e Fenerbahçe

A frustração com o fim das negociações com o Lyon por Thiago Mendes não paralisou a busca do Flamengo por um substituto para Gerson. O alvo da vez é Andreas Pereira.

Nos últimos dias, a diretoria do clube rubro-negro fez uma proposta de empréstimo pelo brasileiro ao Manchester United e entrou em contato com o jogador para reforçar o interesse. No possível acordo, os dois clubes dividiriam, em porções ainda não definidas, o salário do meia.

O objetivo do Flamengo agora é convencer a diretoria dos Red Devils, que tem preferência em negociar o meia, com contrato até 2023, em definitivo. O Everton também fez uma proposta de empréstimo e, diferentemente do Flamengo, incluiu a opção de compra na negociação. O Fenerbahçe é outro clube que tem interesse no futebol de Andreas, mas ainda não fez qualquer proposta ao Manchester United.

Em entrevista para a TNT Sports no último dia 30, o brasileiro sublinhou que o grande objetivo neste momento da carreira é ter continuidade em campo. “Em Manchester ou em outro lugar, chegou a hora de jogar, de ter pelo menos uma hora por jogo em campo, de ter a confiança necessária pra jogar. Quero ser feliz, me sentir importante”, disse, além de frisar: “Meu maior sonho é jogar uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira”. flamengo

Na última temporada, emprestado para a Lazio, Andreas atuou em 33 partidas, marcou um gol e deu duas assistências. De volta ao Manchester United para a pré-temporada, marcou um golaço no amistoso contra o Brentford e será relacionado para a estreia da equipe na Premier League, neste sábado, contra o Leeds United no estádio Old Trafford. flamengo

Acesse também: Com ‘reforços olímpicos’, Tite anuncia Seleção para as Eliminatórias

(Com informações TNT Sportes)