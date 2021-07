Felipão volta a assumir o Grêmio em pleno Grenal

“Após dirigir o Cruzeiro na Série B e assumir o Grêmio na lanterna, Felipão entra para o Guinness como homem mais corajoso da história”, tweetou a especializada Olé Brasil sobre o técnico voltar para o “Imortal”.

O Tricolor do Pampas terá de volta pela terceira vez Luiz Felipe Scolari. Bombando no Twitter, Felipão, tem comentário do tipo: “nao se iluda” *eu imaginando o felipão fzd o time sair da zona, levantando taças e colecionando medalhas no imortal*”, de uma fã. Ou da Rádio Pachola, exaltando as conquistas do treinador: “Felipão é o 5º treinador mais vitorioso da história do futebol. Dos 26 títulos, 7 foram no comando do Grêmio. Felipão venceu a Copa do Brasil (1994), Libertadores (1995), BR (1996) e Recopa Sul-Americana (1996), além de 3 Gauchões (87, 95 e 96).”

Nesta quarta (7),o Grêmio avançou nos detalhes da contratação do treinador, mas ainda não anunciou. Porém, tudo indica que Felipão vai estrear no clássico Grenal (Grêmio X Internacional) no próximo sábado (10), às 16h30 (Brasília).

Assim, aos 72 anos, Felipão volta a render debate interno, mas acabou virando consenso pelo perfil de liderança e experiência. A diretoria entende que o momento do time, lanterna do Campeonato Brasileiro, exige um “nome pesado”. Thiago Gomes, auxiliar técnico permanente e interino contra o Palmeiras, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, deve fazer parte da nova comissão técnica.

Na segunda vez que comandou o Tricolor Gaúcho, foi entre o final de 2014 e maio de 2015 com uma saída conturbada e também foi um dos assuntos nas conversas internas para acerto agora. Felipão assume a vaga de Tiago Nunes, demitido no domingo (04), depois da quinta derrota no Brasileirão.

Depois de sair do Grêmio, Felipão passou pelo Guangzhou Evergrande, da China, Palmeiras e Cruzeiro. Foi Campeão Brasileiro, em São Paulo, e saiu em janeiro de 2021 de Minas Gerais.