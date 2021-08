Federer fará nova cirurgia no joelho e ficará afastado por meses

Roger Federer não disputará o Aberto dos Estados Unidos deste ano e ficará afastado durante vários meses porque precisa de uma nova cirurgia no joelho, que, conforme disse neste domingo (15), lhe dará uma “centelha de esperança” de poder retomar sua carreira brilhante.

Em um vídeo publicado em sua conta de Instagram, o grande tenista suíço, de 40 anos, contou que médicos lhe disseram que, para se sentir melhor no médio para longo prazo, precisaria operar o joelho que lesionou novamente durante a temporada de grama.

Federer, que compartilha 20 títulos de simples de Grand Slam com Rafael Nadal e Novak Djokovic, operou o joelho duas vezes em 2020, o que resultou em mais de um ano de recondicionamento físico até sua volta em março, cerca de 13 meses após sua eliminação na semifinal do Aberto da Austrália do ano passado.

Ele se retirou de Roland Garros em junho depois de vencer sua partida de terceira rodada para se poupar para a temporada de grama e tentar ampliar um recorde com um nono troféu em Wimbledon, onde perdeu nas quartas de final para o polonês Hubert Hurkacz sem vencer nenhum game no terceiro set.

Veja também: Luísa Sonza abre o jogo e diz que traição a Whindersson foi a maior mentira da vida dela

Luísa Sonza aproveitou o espaço na televisão e abriu o coração durante o segundo episódio de “Prazer, Luiza”, programa do Multishow. A cantora, de 23 anos, fez um desabafo sobre os ataques que sofreu na internet pelos boatos de que teria traído Whindersson Nunes, seu ex-marido, com Vitão, seu atual namorado.

Sincera, a cantora afirmou que os rumores de traição foram “a coisa mais absurda” que já inventaram sobre ela desde que começou a vida profissional.

“Acho que a mais absurda que tomou uma proporção que me machucou muito foi da traição que eu tinha traído o meu ex-marido (Whindersson Nunes) com o meu atual namorado (Vitão). Foi uma coisa que me machucou demais”, disse ela, que reforçou que a história não fazia sentido algum e que foi inventada pelos internautas.