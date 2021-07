Federação Internacional de Tênis confirma Stefani e Pigossi em Tóquio

Ambas disputarão a primeira Olimpíada da carreira, na chave de duplas

A delegação brasileira de tênis ganhou dois novos reforços para a Olimpíada de Tóquio (Japão). As paulistas Luisa Stefani, de 23 anos, e Laura Pigossi, de 26, tiveram as vagas olímpicas confirmadas nesta sexta-feira (16), pela Federação Internacional de Tênis (ITF, sigla em inglês), para disputarem o torneio de duplas, após desistências na chave. Estreantes em Olimpíadas, as tenistas se juntam a outros cinco já classificados para Tóquio 2020. O total de vagas confirmadas pelo Brasil subiu para 304.

“Estou sem palavras para descrever minha alegria e emoção quando recebi a chamada que tinha entrado com a Laurinha. Aconteceu muita coisa nesses últimos meses e ano, e sempre tive o objetivo e a garra de disputar essa Olimpíada. Não estava fácil, a princípio não tinha entrado. Receber essa notícia de última hora é indescritível”, disse Stefani, número 23 no ranking de duplas da WTA, que embarcará no domingo (18) para o Japão.

Pelo Instagram, Laura Pigossi- número 202 no ranking de simples, e 317 em duplas – disse que desde pequena sonhava em participar de uma Olimpíada.

Ainda há expectativa do Brasil obter a classificação para a chave de duplas mistas. Neste caso, Luisa Stefani e Bruno Soares teriam chances pela pontuação no ranking. A confirmação sairá nos próximos dias.

O tênis brasileiro busca subir ao pódio pela primeira vez na história dos Jogos. João Menezes e Thiago Monteiro disputam a chave de simples, sendo que este último também compete nas duplas ao lado de Demoliner. Nas duplas estão Bruno Soares em parceria com Marcelo Melo.

O torneio de tênis em Tóquio 2020 começa no dia 24 de julho e segue até 1º de agosto, no Ariake Coliseum, na capital japonesa.

(Agência Brasil)