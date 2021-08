Fe Garay anuncia pausa na carreira após Olimpíadas

Fe Garay quer se dedicar ao sonho de ser mãe

A gaúcha Fernanda Garay, 34 anos, anunciou durante coletiva que irá realizar uma pausa na carreira após as Olimpíadas de Tóquio. A jogadora de vôlei pretende ficar um tempo longe das quadras para se dedicar ao sonho de ser mãe.

De acordo com o Globo Esporte, Fe Garay explicou na ocasião que não iria renovar com o Praia Clube. “Depois de pensar muito, tomei essa decisão de não renovar com o Praia na próxima temporada. Farei uma pausa na minha carreira para me dedicar à minha família e realizar o sonho de ser mãe”, disse.

Ainda sobre o assunto da maternidade, a atleta antecipou que talvez não volte a jogar caso concretize o sonho de se tornar mãe. “Não tenho essa certeza, porque convivi com outras jogadoras que disputavam competições e tinham que deixar os filhos para viajar. Não sei se tenho estrutura psicológica para isso, me sinto bem fisicamente, talvez eu tivesse condição física de voltar sim, mas não tenho essa certeza”, comentou.

Hoje (06), a seleção feminina venceu a Coreia do Sul por 3×0 e agora segue para a final contra os Estados Unidos.

Veja mais:

Versão digital do jornal O Estado