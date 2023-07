Falta um 1 ano para As Olimpíadas de Paris 2024; Confira os esportes que o Brasil já se classificou

A contagem regressiva para os Jogos Olímpicos Paris 2024 já começou, e o Brasil está conquistando classificações neste ciclo olímpico. Ingrid Oliveira brilhantemente garantiu uma vaga na categoria de Saltos Ornamentais, na Plataforma 10m, avançando à final no Mundial de Esportes Aquáticos e alcançando um resultado espetacular para o país. Com essa conquista, o Brasil se firma como um forte candidato a brilhar nas Olimpíadas de Paris em 2024.

Ademais, Em 2022, foram atribuídas 120 vagas a Comitês Olímpicos Nacionais em 11 esportes diferentes, sendo o tiro esportivo o esporte com o maior número de bilhetes já distribuídos para os próximos Jogos Olímpicos. Outros 13 esportes também iniciaram o processo de classificação neste ano.

Enquanto a França, como país-sede, já garantiu vagas em quase todos os esportes, as demais nações estão na corrida para conquistar suas posições em Paris 2024. Até o momento, o Brasil assegurou vagas no futebol feminino e na pistola de ar 10m masculina do tiro esportivo. Com atletas talentosos e determinados, o país busca ampliar ainda mais seu número de representantes nas Olimpíadas.

Entretanto, Outros países lusófonos também estão empenhados em buscar suas primeiras vagas para o evento esportivo de maior prestígio global. A competição está acirrada, e a busca por um lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 continua intensa.