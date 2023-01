Estrangeiros do São Paulo jogam em média menos de 45 min

Os oito estrangeiros do São Paulo jogaram 209 minutos, em média, após cinco partidas do clube até aqui na temporada 2023. A média por jogo é de 42 minutos.

O São Paulo enfrentou neste ano: Ituano, Ferroviária, Palmeiras, Portuguesa e Corinthians. São 450 minutos no total, sem considerar acréscimos.

O São Paulo enfrentou neste ano: Ituano, Ferroviária, Palmeiras, Portuguesa e Corinthians. São 450 minutos no total, sem considerar acréscimos. Um time só pode relacionar cinco estrangeiros por partida, seguindo regra tanto da CBF quanto da FPF. Como tem oito estrangeiros, o São Paulo sempre terá de deixar alguns de fora de um jogo.

Ferraresi vinha jogando 100% do tempo até romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito contra o Palmeiras.

1º Calleri – 360 minutos

Ituano: 90 minutos (titular)

Ferroviária: 90 minutos (titular)

Palmeiras: 90 minutos (titular)

Portuguesa: não entrou (reserva)

Corinthians: 90 minutos (titular)

Média: 72 minutos por jogo

2º Alan Franco – 270 minutos

Ituano: não foi relacionado

Ferroviária: 90 minutos (titular)

Palmeiras: não foi relacionado

Portuguesa: 90 minutos (titular)

Corinthians: 90 minutos (titular)

Média: 54 minutos por jogo

3º Arboleda – 270 minutos

Ituano: 90 minutos (titular)

Ferroviária: não foi relacionado

Palmeiras: 90 minutos (titular)

Portuguesa: não foi relacionado

Corinthians: 90 minutos (titular)

Média: 54 minutos por jogo

4º Ferraresi – 263 minutos

Ituano: 90 minutos (titular)

Ferroviária: 90 minutos (titular)

Palmeiras: 83 minutos (titular)

Portuguesa: não foi relacionado

Corinthians: não foi relacionado

Média: 52,6 minutos por jogo

5º Jhegson Méndez – 240 minutos

Ituano: não foi relacionado

Ferroviária: 76 minutos (titular)

Palmeiras: 90 minutos (titular)

Portuguesa: não foi relacionado

Corinthians: 74 minutos (titular)

Média: 48 minutos por jogo

6º Orejuela – 159 minutos

Ituano: não entrou (reserva)

Ferroviária: não foi relacionado

Palmeiras: 23 minutos (reserva)

Portuguesa: 90 minutos (titular)

Corinthians: 46 minutos (titular)

Média: 31,8 minutos por jogo

7º Galoppo – 113 minutos

Ituano: 9 minutos (reserva)

Ferroviária: 14 minutos (reserva)

Palmeiras: não foi relacionado

Portuguesa: 90 minutos (titular)

Corinthians: não foi relacionado

Média: 22,6 minutos por jogo

8º Gabriel Neves – 0 minuto

Ituano: não foi relacionado

Ferroviária: não foi relacionado

Palmeiras: não foi relacionado

Portuguesa: não entrou (reserva)

Corinthians: não foi relacionado

Média: 0 minuto por jogo

Com informações da Folhapress.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.