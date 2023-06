Direção do Operário abre venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira

Em busca da desejada vitória, o Operário Futebol Clube volta a jogar em casa novamente pela 6ª rodada do campeonato brasileiro da Série D em Campo Grande no estádio Jacques da Luz às 20hs. Os comandados do técnico Celso Rodrigues irão enfrentar a Inter de Limeira de São Paulo.

O galo conta com o apoio das torcidas organizadas Garra Operariana, Esquadrão Operariana e Torcida 77, além dos demais torcedores do Galo nas arquibancadas do estádio das Moreninhas.

Em uma semana curta para preparação dos treinamentos ao jogar nesta quarta, existe a previsão de viagem logo na quinta-feira (8), para Catalão-GO.

A direção mantem o mesmo valor de R$ 20, com meia entrada para estudantes devidamente identificados por R$ 10. Crianças até dez anos, acompanhadas de pais ou responsáveis, não pagam. No dia do jogo, as bilheterias do Jacques da Luz abrem às 18h.

Venda de Ingressos antecipados:

Ingressos: R$ 20,00 Inteiro / R$ 10,00 Meia – Forma de Pagamento: Pix e Dinheiro

01) Padaria Toscano – Av. Cel. Antonino, 619 – Cel. Antonino

02) Clube Campestre Ypê – Rua Dr Eduardo Olimpio Machado, 300

Com informações da assessoria