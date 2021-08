Cruzeiro acerta retorno de Vanderlei

Pela 3ª vez à frente do time mineiro, técnico pode estrear sábado (7)

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (3) o retorno de Vanderlei Luxemburgo. O técnico de 69 anos se apresenta à Toca da Raposa, em Belo Horizonte, na quinta-feira (5). A provável estreia será neste sábado (7), às 11h (horário de Brasília), contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A missão do treinador é recuperar o time celeste na competição. Além de ocuparem a 18ª posição, na zona de rebaixamento à Série C, com só 13 pontos, os mineiros não vencem há mais de um mês. O último triunfo foi em 24 de junho, quando superaram o Vasco por 2 a 1 no Mineirão. De lá para cá, foram três derrotas e seis empates – o mais recente, um 2 a 2 com o Londrina no sábado passado (31), em casa, levou à saída do técnico Mozart.

A primeira passagem de Luxemburgo pelo Cruzeiro foi entre 2002 e 2004, com 107 jogos, 68 vitórias, 22 empates, 17 derrotas e aproveitamento de 70,4%. O ano mais marcante foi 2003, quando levou o clube à tríplice coroa, com os títulos dos Campeonatos Mineiro e Brasileiro e da Copa do Brasil. O técnico voltou à Raposa em 2015, mas ficou só três meses, com seis triunfos, três igualdades, dez tropeços e 36,8% dos pontos disputados.

O último trabalho de Luxemburgo foi no Vasco. Ele assumiu o Cruzmaltino em dezembro do ano passado, mas não evitou a queda da equipe carioca à Série B. Foram três vitórias, quatro empates e cinco derrotas no comando do Gigante da Colina, de onde saiu em fevereiro deste ano, após o a confirmação do rebaixamento. Antes, ele dirigiu o Palmeiras, onde foi campeão paulista de 2020, mas foi demitido após o início irregular no Brasileiro.

