Costa Rica perde para Inter de Limeira em casa pela Série D do Brasileiro

O resultado da primeira partida do Costa Rica em casa na Série D do Campeonato Brasileiro ficou longe do esperado pela torcida. Neste domingo (5), pela segunda rodada da primeira fase, o CREC recebeu a Inter de Limeira e foi batido por 3 a 0.

Nas outras partidas do Grupo A7, no sábado (4), Santo André-SP e Patrocinense-MG empataram em 0 a 0, o Pouso Alegre-MG fez 3 a 0 no São José-SP e o Água Santa-SP, de virada, venceu o Maringá-PR, por 2 a 1.

Na classificação, Inter de Limeira e Água Santa dividem a liderança com seis pontos, Pouso Alegre e Maringá, com três, completam o G4. O Costa Rica cai para a última posição junto com o São José, com apenas um ponto.

Com informações da Federação de Futebol de MS