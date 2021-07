Corinthians faz proposta ao Internacional por Thiago Galhardo

O Corinthians está tentando contratar Thiago Galhardo, do Internacional. As tratativas, inclusive, foram confirmadas pelos três lados: os dois clubes e uma pessoa do staff do centroavante, que é o artilheiro colorado pela segunda temporada consecutiva. A primeira proposta alvinegra já foi feita e recusada.

A ideia era ter Galhardo, de 31 anos, por empréstimo até dezembro. O Inter deixou bem claro que o empréstimo simples está completamente descartado. Ou o Corinthians compra Galhardo, e a pedida é de US$ 3 milhões – R$ 15 milhões -, ou envolve pelo menos dois atletas numa troca.

E o Colorado quer jogadores titulares do Timão para bater o martelo. Um dos alvos é Cantillo, colombiano que vem recuperando espaço sob o comando de Sylvinho. Galhardo tem cinco jogos no Brasileirão e pode disputar só mais um para atuar em outra equipe. Acesse também: Impeachment é possível com pressão e Lira ‘não é dono do país’, diz Lula