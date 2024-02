Corinthians busca empate contra o Palmeiras aos 55 do segundo tempo

Em um jogo em que o Palmeiras contou com o atacante Endrick inspirado, pressionou o Corinthians na maior parte do tempo e criou mais jogadas de perigo contra o gol adversário, o time de António Oliveira conseguiu superar a expulsão do goleiro Cássio e a saída por contusão do atacante Yuri Alberto para buscar o empate aos 55 do segundo tempo, em partida neste domingo (18) na Arena Barueri válida pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Contando com o apoio dos cerca de 29 mil torcedores que foram ao estádio em Barueri na tarde de domingo (18), enquanto o gramado sintético do Allianz Parque é trocado, a dupla de ataque do Palmeiras formada por Flaco López e Endrick começou o jogo criando uma série de jogadas e pressionando os visitantes em seu próprio campo na maior parte da primeira etapa, até que, já perto do fim do primeiro tempo, conseguiu furar a defesa alvinegra.

Aos 43, Endrick recebeu passe do lateral Marcos Rocha na entrada da grande área, puxou para a esquerda para se livrar da marcação do argentino Garro e chutou forte rasteiro -o goleiro Cássio ainda chegou a encostar na bola, mas não conseguiu evitar o primeiro gol da joia palmeirense contra o Corinthians. Foi também a primeira vez que o atacante foi às redes no estadual.

Negociado com o Real Madrid em 2022, com previsão de apresentação ao clube madrileno em julho de 2024, a revelação palmeirense começou pela primeira vez entre os onze titulares após atuar pela seleção brasileira no torneio pré-Olímpico -competição em que o Brasil, comandado pelo técnico Ramón Menezes, fez uma campanha ruim e não conseguiu garantir presença no futebol masculino em Paris-24.

Aos 22 da segunda etapa, foi a vez de o argentino Flaco López ampliar. Após cobrança de escanteio do lateral Piquerez, o atacante escorou de cabeça no canto direito do gol corintiano. Foi o sexto jogo seguido com gols do jogador de 23 anos, que chegou ao Palmeiras em 2022 após boa passagem pelo Lanús, da Argentina.

Já aos 41, o atacante do Corinthians Gustavo Mosquito fez boa jogada pela lateral direita e tocou para o camisa 9 Yuri Alberto, que bateu firme e marcou pela terceira partida seguida. Foi também o centésimo jogo do atacante pelo alvinegro, que sentiu dores e saiu de campo antes do final da partida após se chocar contra o zagueiro Murilo.

Aos 44 da etapa final, o Corinthians ainda perdeu o goleiro Cássio, expulso após falta no atacante Rony. E aos 55, quando estava com nove em campo, o alvinegro chegou ao empate depois que o meia Garro cobrou falta no ângulo do goleiro Weverton.

Apesar do sabor frustrante do empate, o Palmeiras segue como a única equipe que não perdeu no torneio estadual -agora são cinco vitórias e três empates, com a formação comandada pelo treinador português Abel Ferreira perto de garantir vaga na fase nas quartas de final.

