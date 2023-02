Copa Primeira Hora terá a participação de mais de 120 lutadores no Guanandizão

A tradicional Copa Primeira Hora de boxe chega à 24ª edição e abrirá a temporada estadual da modalidade no fim de semana. As disputas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), a partir das 9h de sábado (25).

Serão mais de 120 boxeadores de 13 municípios sul-mato-grossenses: Aquidauana, Bataguassu, Caarapó, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corumbá, Dourados, Laguna Carapã, Maracaju, Ponta Porã, Rochedo, Sidrolândia e Três Lagoas, além de atletas convidados de Cuiabá (MT), Pedro Juan Caballero (Paraguai) e Puerto Quijarro (Bolívia).

De acordo com a FDBMS (Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul), a Copa será dividida em dois níveis de competidores: iniciante (para quem fez até três lutas) e intermediário (entre quatro e cinco combates no currículo). As lutas serão nas classes cadete, juvenil e elite.

A competição é responsável por revelar grandes atletas do boxe sul-mato-grossense, que já despontam no cenário nacional, como Paulo Coene e Luis Cláudio, o “Punhos de Aço”. Ambos são campeões brasileiros e com vasto cartel de lutas.

“Mato Grosso do Sul é um dos destaques nos esportes de luta, e no boxe não é diferente. A Primeira Hora, que vai completar 25 anos, é uma competição muito tradicional do nosso calendário esportivo e importante principalmente para aqueles que estão iniciando na modalidade”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

Segundo a FDBMS, o evento ainda terá como atração dois desafios internacionais envolvendo os “irmãos Brito”, Paulo e Davy. Estes enfrentarão adversários da Bolívia e Paraguai. Também haverá um desafio feminino na programação.

A programação de combates é composta por três sessões. A primeira será no sábado (25), das 9h10 às 14h30, e a segunda, das 17h30 às 23 horas. No domingo (26) acontece a terceira e última, a partir das 9h30 e com previsão de término às 14h30. Para assistir às lutas no Guanandizão, basta levar três quilos de alimento não-perecível. Os mantimentos serão doados a entidades filantrópicas.

Com informações da Fundesporte

