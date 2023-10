Copa do Mundo de 2030 será na Espanha, Portugal e Marrocos, com abertura América do Sul

A Copa do Mundo de 2023 será disputada pela primeira vez em três continentes: Espanha, Portugal e Marrocos. Segundo o organograma da competição, o jogo de abertura será em Montevidéu, no Uruguai, como homenagem à primeira edição do Mundial, disputado em 1930. Também haverá jogos da primeira rodada na Argentina e no Paraguai.

Conforme informações do Globoesporte.com, os primeiros jogos da rodada serão na América do Sul e, as demais partidas serão do outro lado do continente. A decisão foi tomada na manhã de hoje (04), após um comunicado da Fifa que “concordou por unanimidade” que a única candidatura na briga para sediar o Mundial de 2030 seria os três países do continente europeu.

A ratificação das três sedes ainda serão oficializadas no Congresso da Fifa, no ano que vem. Ainda de acordo com a entidade, a decisão de fazer os primeiros jogos na America do Sul também foi por unanimidade.

– Num mundo dividido, a Fifa e o futebol estão se unindo. O Conselho da Fifa, representando todo o mundo do futebol, concordou por unanimidade em comemorar o centenário da Copa do Mundo, cuja primeira edição foi disputada no Uruguai em 1930, da forma mais adequada. Como resultado, uma celebração acontecerá na América do Sul e três países sul-americanos – Uruguai, Argentina e Paraguai – organizarão uma partida cada na Copa do Mundo de 2030. A primeira dessas três partidas será, obviamente, disputada no estádio onde tudo começou, no mítico Estádio Centenário de Montevidéu, justamente para comemorar a edição centenária da Copa do Mundo – disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Copa de 2034: Ásia e Oceania

Ainda na manhã de hoje, a Fifa definiu que a Copa do Mundo de 2034, será disputada na Ásia e/ou na Oceania. A Arábia Saudita que está investindo em seu futebol, pode ser uma forte candidata para a Copa de 2038.

