Com dois de Galoppo, São Paulo goleira Portuguesa no Morumbi

O São Paulo venceu a Portuguesa por 4 a 1, durante a noite de ontem (26), no Morumbi, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram marcado por Luciano, Galoppo, duas vezes e Pedrinho. Lucas Nathan descontou para a Lusa. Com o resultado, o tricolor paulista se isola na liderança do grupo B.

Mesmo sem Calleri, o São Paulo fez a lição de casa. Agora, o tricolor encara o Corinthians, no próximo domingo (29) para tentar manter a invencibilidade na competição.

Destaques da partida

Rogério Ceni surpreendeu e colocou o argentino Galoppo na função exercida por Calleri. Deu certo: no início do duelo, ele se movimentou bastante, conseguiu criar boas jogadas e abriu espaço para as chegadas, principalmente, de Luciano pelo meio.

Como foi a partida

Mesmo modificado já pensando no clássico contra o Corinthians no domingo (29), o São Paulo dominou a Portuguesa e criou a maioria das oportunidades do primeiro tempo, ainda que não tenha conseguido criar grandes oportunidades de gol. A adversária apostava em contra-ataques, mas sem muita efetividade.

O gol do São Paulo saiu após Wellington Rato cobrar escanteio e Luciano cabecear para o fundo das redes de Thomazella.

Na segunda etapa, o cenário se manteve propício ao time da casa: aos 12 minutos, David fez uma bela jogada pela esquerda, invadiu a defesa adversária e tocou para trás, onde encontrou Galoppo livre. O argentino não teve dificuldade de tocar para o gol e ampliar o marcador! São Paulo 2 a 0!

Com assistência de David, Galoppo marcou o segundo gol tricolor nesta noite.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/VPYwStk1vp — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 27, 2023

O meio-campista atacante argentino estava numa noite inspirada! Aos 29 minutos, Rodrigo Nestor driblou à vontade na área lusa até ser derrubado. Pênalti marcado, que Galoppo prontamente se dispôs a cobrar. São Paulo 3 a 0!

Perto do fim do jogo, a Portuguesa descontou, com Lucas Nathan. Impiedoso, o Tricolor voltou a marcar poucos segundos depois: Liziero interceptou o adversário e Pedrinho recuperou a bola. O atacante finalizou de esquerda com uma pancada direto no gol! São Paulo 4 a 1.

Como ficou a tabela

O São Paulo chegou aos 8 pontos e é líder isolado do Grupo B. A Portuguesa, por outro lado, estacionou nos 4 pontos e é a lanterna da chave D.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.