Clássicos esquentam rodada da Taça Brasil de Futsal em Dourados

No ginásio da Unigran de Dourados, dois grandes clássicos do futsal brasileiro movimentaram a terceira rodada da 48ª Taça Brasil de Futsal – Divisão Especial: Cascavel Futsal (PR) x Joinville (SC) e Magnus Futsal (SP) x Minas Tênis Clube (MG) travaram duelos acirrados, com direito a expulsão, ânimos exaltados, pênaltis e golaços.

Os outros dois jogos do dia, Portuguesa (RJ) x Passo Fundo (RS) e Unidos do Cruzeiro (DF) x Abílio Nery (AM), também foram eletrizantes e altamente ofensivos.

Embalado

O Passo Fundo Futsal (RS) chegou embalado para enfrentar a Portuguesa (RJ) após vencer por 9 a 0 na estreia. Com esse cartão de visita, esperava-se outra atuação com placar elástico, o que não ocorreu. A equipe gaúcha finalizou bastante, mas sem sucesso em boa parte do primeiro tempo. Pressionando com a marcação alta desde o início, o representante carioca se defendeu, mas também buscou brechas no contra-ataque e levou perigo.

À flor da pele

Um verdadeiro clássico da região Sul e nacional. Cascavel (PR) e Joinville (SC), clubes que estão no mesmo grupo da Liga Nacional de Futsal (LNF) 2021, fizeram o segundo duelo desta terça-feira (27), o mais à flor da pele da rodada. No ginásio da Unigran, o confronto cumpriu as expectativas e foi intenso do começo ao fim. Intenso inclusive entre os membros das comissões técnicas, que se estranharam em vários momentos, adicionando ingredientes ao clássico. O embate dentro das quatro linhas não foi diferente.

Torpedo brilhante

O clássico entre Magnus Futsal (SP) e Minas Tênis Clube (MG) reeditou a final da Supercopa de Futsal, realizada em fevereiro deste ano, e que terminou com vitória paulista por 5 a 1. O placar, desta vez pela Taça, foi parecido, com atuação de gala de Rodrigo Hardy, o “Torpedo Humano”.

220 volts

Após duas partidas entre clubes tradicionais do futsal brasileiro, engana-se quem pensou que Unidos do Cruzeiro/ARUC (DF) x Abílio Nery (AM) seria morno. Muito pelo contrário. As equipes fecharam a terceira rodada a 220 volts. Garrincha desmontou a defesa adversária com belo passe para Maia (17), que concretizou com firmeza: 1 a 0 para o representante amazonense, levando a vantagem para o intervalo.