Carille recebe referências e se anima para trabalhar com meia do Santos

O técnico Fábio Carille foi apresentado no Santos ao longo da semana e estreará na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo do novo treinador será na noite deste sábado (11), às 21h (de Brasília), diante do Bahia, na Vila Belmiro, na abertura do segundo turno.

O comandante já vem preparando a equipe nos treinamentos e dando pistas do seu primeiro time titular. Um jogador que vem agradando Carille nos bastidores é o meio-campista Gabriel Pirani. De acordo com informação da reportagem da “Gazeta Esportiva”, o treinador está animado para trabalhar com o jovem, de 19 anos.

Nos últimos dias, Carille foi atrás de informações com relação ao elenco santista, tanto com profissionais que trabalham no clube quanto com outros que já deixaram a Vila Belmiro. Nas conversas, o treinador escutou referências muito positivas sobre o camisa 20, que foi promovido ao grupo principal pelo argentino Ariel Holan.

Depois de estrear na última rodada do Brasileirão 2021, Pirani vive sua primeira temporada como profissional no Santos e já acumula 46 partidas, sendo 39 como titular, somando cinco gols marcados e três assistências distribuídas. O jovem meio-campista foi o jogador mais utilizado por Fernando Diniz durante sua passagem pelo Peixe.

(Com informações Bola VIP)