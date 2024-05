Campo Grande recebe a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross no Parque Jacques da Luz

É chegada a hora de mergulhar em uma atmosfera repleta de emoção e aventura sobre duas rodas. Mais uma vez, a Prefeitura de Campo Grande abre as portas para um dos eventos esportivos mais empolgantes do país, com momentos únicos e inesquecíveis no Parque Jacques da Luz, durante os dias 03, 04 e 05 de maio, na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross.

Em 2023, a pista já se consagrava pela sua excelência e extensão, sendo reconhecida em toda a América Latina. E agora, em 2024, ela se prepara para receber novamente equipes de pilotos do Brasil e do mundo, de nove países diferentes, incluindo Argentina, Uruguai, Venezuela, Equador, Portugal, França, Espanha, Finlândia, EUA e é claro, Brasil. Sob os cuidados da Prefeitura Municipal, por intermédio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), o evento promete superar todas as expectativas de atletas, torcedores e apreciadores do esporte.

Com uma estimativa de público de 15 mil pessoas e cerca de 500 pilotos, o evento promete ser uma verdadeira celebração do motocross. Além dos pilotos, suas famílias e equipes técnicas, composta por mecânicos, cozinheiros e médicos, também estarão presentes para garantir o sucesso das equipes. O evento oferecerá um amplo espaço para os boxes das equipes, garantindo conforto e praticidade para os competidores. Além disso, o público terá acesso privilegiado para assistir de perto às corridas eletrizantes, vibrando a cada curva e salto dos pilotos.

E para garantir que todos aproveitem ao máximo, uma praça de alimentação estará disponível, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas para os espectadores. Os apaixonados pelo motocross poderão explorar as lojas do segmento off-road, encontrando produtos e acessórios incríveis relacionados ao esporte. A entrada é gratuita, não haverá cobrança de ingresso, permitindo que todos os interessados, desde os mais jovens aos mais experientes, possam participar e vivenciar a adrenalina do motocross em um ambiente animado e familiar.

Maicon Mommad, diretor presidente da Funesp, ressaltou a grandiosidade do evento e seu impacto positivo na cidade, destacando o apoio da prefeitura e a disponibilização dos espaços municipais para proporcionar entretenimento de qualidade à população. “Este é um tipo de evento que atrai muitas pessoas, envolve muitos segmentos e o público que adora prestigiar as manobras dos pilotos. É um tipo de evento que movimenta a cidade financeiramente. Os espaços municipais estão à disposição para que a população tenha um grande evento de entretenimento”.

Firmo Alves, presidente da Confederação de Motociclismo, expressou sua expectativa com o evento. “A expectativa de realização desse evento é grandiosa, porque serão pilotos de 10 países que aqui estarão, milhares de pessoas de todos os lugares do Brasil, pilotos também de todos os lugares do país e até de fora do Brasil. Então a gente acredita que vai impactar muito forte na economia de Campo Grande, além de levar o nome da cidade de forma positiva para o mundo inteiro, transmissão, enfim, de toda a rede de jornalismo que vem de diversas partes aqui do Brasil e de fora para cobrir esse evento”.

Pista

A pista, com seus 1.700 metros de extensão e 9 metros de largura, é considerada uma das mais modernas em padrões técnicos recentemente construídos. Sendo o único circuito da América Latina a contar com iluminação em LED em toda sua extensão, proporcionando uma experiência única tanto para pilotos quanto para espectadores.

Confira abaixo a programação completa:

3ª ETAPA: MX1 – MX2 – MX3 – MX5 – MX2JR – MXJR – Nacional – YZ125 – 65cc e 50cc.

Programação:

Quinta-Feira 02/05/2024

10h às 18h: Box aberto somente para Carretas, Caminhões e Ônibus.

Sexta-Feira 03/05/2024

08h às 18h: Box aberto para Van, Microônibus e Camionetes.

10h às 18h30: Secretaria/Vistoria: todas as classes. Não serão aceitas confirmações de inscrição no sábado.

Sábado 04/05/2024

07h às 07:30h – vistoria técnica: todas as classes.

Treinos livres:



07:30 às 07:55: MX2

08:00 às 08:25: MX1

08:30 às 08:50: YZ 125

08:55 às 09:10: 50cc

09:15 às 09:30: MXJR

Manutenção de pista (duração: 20min)

09:50 às 10:05: MX5

10:10 às 10:25: MX3

10:30 às 10:45: MX2JR

10:50 às 11:05: Nacional

11:10 às 11:25: 65cc

Manutenção de pista (duração: 40min)

Treinos cronometrados:

12:05 às 12:35: MX2

12:40 às 13:10: MX1

13:20: YZ 125 – 10 min. + 1 volta – Prova Classificatória

13:40: 50cc – 07 min. + 1 volta – Prova Classificatória

14:00: MXJR – 10 min. + 1 volta – Prova Classificatória

Manutenção de pista (duração: 20 min.)

14:35 às 14:55: MX5

15:00 às 15:15: MX3

15:25: MX2JR – 10 min. + 1 volta – Prova Classificatória

15:45: Nacional – 07 min. + 1 volta – Prova Classificatória

16:00: 65cc – 07 min. + 1 volta – Prova Classificatória

Manutenção de pista (duração: 20min)

Provas oficiais:

16:30: YZ 125 – 15 min. + 2 voltas

17:00: MX5 – 15 min. + 2 voltas

17:25: 50cc – 15 min. + 2 voltas

Pódio classes: YZ125, MX5 e 50cc

Domingo 05/05/2024

WARM-UP:

07:45 às 08:00: MX2

08:05 às 08:20: MX1

08:25 às 08:35: MX2JR

08:40 às 08:50: 65cc

08:55 às 09:05: Nacional

09:10 às 09:20: MXJR

09:25 às 09:35: MX3

Manutenção de pista (duração: 20min)

Provas oficiais:

10:00 – MX2JR – 20 min. + 2 voltas

10:30 – 65cc – 15 min. + 2 voltas

10:55 – Nacional – 15 min. + 2 voltas

11:20 Pódio classe: MX2JR, 65cc e Nacional

Manutenção de pista (duração: 50min)

12:10 – MX2 – 30 min. + 2 voltas

13:10 – MX1 – 30 min. + 2 voltas

14:00 – MX3 – 20 min. + 2 voltas

14:35 – MXJR – 20 min. + 2 voltas

15:00 – Pódio classe: MX3 e MXJR

Manutenção de pista (duração: 20min)

15:30 – Elite MX, MX1 e MX2 – 30 min. + 2 voltas

16:10 – Pódio das classes: Elite MX, MX1 e MX

Com Informações PrefCG

