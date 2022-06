Botafogo e Fluminense se enfrentam em busca de vaga no G4

Em busca de uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fluminense medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (26), no estádio Nilton Santos. A Rádio Nacional transmite o Clássico Vovô ao vivo.

Motivado após duas vitórias consecutivas (de 2 a 0 sobre o Avaí no domingo pelo Brasileiro e de 2 a 1 na quinta sobre o Cruzeiro pela Copa do Brasil), o Tricolor das Laranjeiras (6º colocado do Brasileiro com 18 pontos) busca três pontos que lhe permitam sonhar com a entrada no G4 da competição.

Mas, independente do resultado, a partida terá um significado especial para um jogador, o atacante Luiz Henrique, que faz seu último jogo pelo time das Laranjeiras antes da transferência para o Bétis (Espanha).

A expectativa é de que o técnico Fernando Diniz repita a equipe titular diante da Raposa. A única dúvida está no meio campo, onde Nonato é dúvida após deixar o campo diante dos mineiros. Em caso de ausência do volante, a possibilidade é de que Wellington receba uma oportunidade. Assim, o Tricolor deve entrar em campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Wellington) e Ganso; Luiz Henrique, Arias e Cano.

O Botafogo também chega muito animado ao clássico, pois vem de uma vitória marcante por 3 a 2 sobre o Internacional, em Porto Alegre, pelo Brasileiro. Assim como o Fluminense, o Alvinegro tem 18 pontos, mas ocupa a 8ª posição. Porém, o técnico Luís Castro não terá tanta facilidade como seu colega tricolor para armar sua equipe.

O treinador português sabe que não poderá contar com os suspensos Philipe Sampaio, Patrick de Paula, Kayque e Lucas Piazon. Além disso, estão fora os lesionados Rafael, Carlinhos, Barreto, Gustavo Sauer, Lucas Fernandes, Victor Sá e Diego Gonçalves.

Com Informações do Agência Brasil