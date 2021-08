Camisa 10 Richarlison ganha homenagem

Atacante joga sábado (14) contra Southampton, pela Premier League

O atacante brasileiro Richarlison Andrade, de 24 anos, foi o centro das atenções na volta aos treinos no Everton, time da cidade de Liverpool (Inglaterra), nesta quarta-feira (11). O camisa 10 da seleção brasileira, bicampeã olímpica nos Jogos de Tóquio (Japão), foi homenageado pelos companheiros de equipe, com direito à salva de palmas e uma faixa, que parabeniza o atleta pela conquista do ouro no futebol masculino.

Comovido com a cortesia, o capixaba da cidade de Nova Venécia, fez questão de agradecer aos colegas e também ao clube britânico, que o liberou para participar não só da Copa América, como também da Olimpíada. O Everton estreia em casa contra o Southampton, neste sábado (14), às 11h (horário de Brasília), na primeira rodada da Premier League.

“A melhor recepção que eu poderia ter no caminho para casa. Obrigado aos meus companheiros de equipe, equipe e administração do clube por esta bela surpresa. E obrigado por me deixar tornar meu sonho realidade @Everton ! É por este carinho que sempre darei os meus 110% por este clube e pelos nossos torcedores”, disse o atacante brasileiro em postagem no Twitter.

(Agência Brasil)