Bruno Henrique não treina e preocupa Flamengo para jogo contra o Bragantino

Sem Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, que estão a serviço de suas seleções, o Flamengo teve outra notícia ruim no treino de hoje: com dores na coxa, Bruno Henrique não foi a campo e dificilmente irá para o jogo de amanhã (6) contra o Bragantino, 20h30, no Nabi Abi Chedid, pelo Brasileiro. Livre dos problemas na coxa esquerda, Thiago Maia, por sua estará à disposição.

O atacante deixou o campo no intervalo da vitória por 3 a 0 sobre o Athletico, mas a substituição foi mais por precaução do que por conta de um quadro delicado. Como o Rubro-negro pega no sábado o Fortaleza, a tendência é que Bruno seja preparado para este confronto.

Diante dos desfalques em série, o técnico Renato Gaúcho optou por preservar um de seus principais jogadores de olho no jogo em Bragança Paulista, que é considerado chave para as pretensões do Fla na competição.

Fora de combate desde o triunfo por 2 a 0 sobre o Barcelona (EQU), David Luiz segui tratamento no Ninho do Urubu e segue fora até recuperar sua melhor forma física. Com 38 pontos, o Fla está a 11 do líder Atlético-MG, mas tem dois jogos a cumprir ainda.

(Com informações Uol Esportes)