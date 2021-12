Bronze olímpico, Scheffer é sétimo no Mundial de Piscina Curta

DEMÉTRIO VECCHIOLI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Dono do melhor tempo de classificação para a final, Fernando Scheffer ficou apenas na sétima colocação nos 200 m livre no Mundial de Piscina Curta que está sendo disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Medalhista olímpico, Scheffer cansou na final, depois de chegar a liderar a prova desta sexta-feira (17).

“A estratégia era essa, começar mais agressivo. Eu sabia que devia estar dentro da prova desde o começo, arrisquei. No finalzinho, deu uma cansadinha, mas estou muito feliz. Muito bom estar competindo em alto nível”, comentou ele, ao SporTV, ao final da prova.

Scheffer foi o mais rápido da semifinal, com 1min42s42, e chegou à final como favorito, nadando na raia de número 4. Na disputa por medalhas, ele chegou a nadar os 50 primeiros metros na primeira colocação, abaixo da linha do recorde mundial, mas foi ultrapassado e bateu em segundo tanto nos 100 m quanto nos 150 m. Cansado, ficou para trás nas últimas duas piscinas.

Terminou com 1min42s62, mais lento, portanto, do que na semifinal. O ouro ficou com Sunwoo Hwang, da Coreia do Sul, a prata, para o russo Aleksandr Shchegolev, e o bronze, para Danas Rapsys, da Lituânia.

No mesmo dia, Guilherme Guido terminou empatado na quinta colocação na final dos 100 m costas, com o tempo de 49s80. Na quinta (16), o Brasil foi desclassificado na final do 4 x 100 m livre, em time escalado com Gabriel Santos, Fernando Scheffer, Kaique Alves e Breno Correia.

Para nadar o revezamento, Scheffer se retirou dos 400 m livre, prova em que era, até então, o recordista sul-americano. Na final, o venezuelano Alfonso Mestre foi sétimo e, com 3min39s06, tomou o recorde de Scheffer por 4 centésimos.