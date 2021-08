Brasil vence os EUA no vôlei masculino das Olimpíadas de Tóquio

A seleção masculina de vôlei venceu os Estados Unidos por 3 sets a 1 (30-32; 25-23; 25-21; 25-20) em jogo válido pelo Grupo B dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após derrota para a Rússia no último jogo, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto conseguiu se recuperar em uma grande partida.

O time fez seu melhor jogo na Olimpíada de Tóquio 2020. O Brasil pode garantir a classificação ainda nesta rodada se França ou Argentina perderem seus jogos. Na última rodada do Grupo B, a seleção enfrenta os franceses.

Destalhes da partida

O Brasil começou o jogo desconcentrado e os norte-americanos abriram 5 a 0, mas após ajustes feitos pelo técnico Renan Dal Zotto, a seleção virou o placar para 9 a 8 em ace de Wallace.

A seleção continuou bem no ataque e abriu três pontos de vantagem: 15 a 12. Os Estados Unidos voltaram a equilibrar o jogo e viraram para 17 a 16 após seguidos erros do Brasil. A reta final do set seguiu sem que nenhuma das equipes abrisse vantagem e os Estados Unidos fecharam em 32 a 30 após erro na recepção brasileira.

O segundo set seguiu da mesma forma, com as equipes virando a maioria dos ataques. O Brasil passou a defender melhor e aproveitar os contra-ataques e abriu 12 a 9, mas o time norte-americano reagiu e virou para 16 a 15. Em um ponto muito disputado, a seleção brasileira fechou o set em 25 a 23.

No terceiro set, o Brasil chegou à liderança após um rali de 33 segundos: 5 a 4. Mais uma vez, a seleção aproveitou a passagem de Lucarelli no saque e abriu 10 a 7. A seleção melhorou no bloqueio na metade do set e fechou em 25 a 21.

O quarto set teve início mais equilibrado, mas novamente o saque do Brasil fez diferença e a seleção abriu 10 a 8. Mais ligada no jogo, a seleção aproveitou a queda de rendimento dos norte-americanos e chegou a 17 a 13. Os Estados Unidos reagiram e diminuíram para um ponto a vantagem do Brasil, mas a seleção voltou a crescer no jogo e fechou o set em 25 a 20. Acesse também: Árbitro diz que expulsou Rigoni por ser chamado de “ladrão”

(Com informações Protal R7)