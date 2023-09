Brasil passa pela Dinamarca por 3 a 0 na Copa Davis de tênis

A equipe brasileira de tênis masculino confirmou a classificação para o Qualifiers da Copa Davis, espécie de repescagem da primeira divisão mundial, prevista para ocorrer em novembro. A etapa classificatória vale vagas para as finais de setembro de 2024.

Na manhã deste sábado (16), em Hillerød, na Dinamarca, Rafael Matos e Felipe Meligeni fizeram 2 sets a 1 de virada (com parciais de 6[5]/7, 7/5 7/6[5]) na dupla anfitriã formada por Johannes Ingildsen e Christian Sigsgaard em mais de três horas de jogo.

Com esse resultado, o time nacional fez 3 jogos a 0 na série melhor de 5 sobre os donos da casa e garantiu a vaga na próxima etapa da Copa Davis. Fazia 24 anos que uma seleção brasileira não vencia um time europeu no torneio.

Os outros pontos verde e amarelos foram conquistados por Thiago Monteiro, que fez 2 a 0 contra Holger Rune (número 4 do ranking mundial), por 6/7 7/6 6/2, e Thiago Wild, que bateu August Holmgren por 6/4 6/2.

