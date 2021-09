Brasil derrota o Marrocos e vai à semifinal da Copa do Mundo de futsal

Seleção aguarda russos ou argentinos no duelo que valerá vaga na final

O Brasil está a dois jogos de retomar a coroa de país número um do futsal. Neste domingo (26), a seleção nacional derrotou Marrocos por 1 a 0 e avançou à semifinal da Copa do Mundo de futsal, que é disputada na Lituânia. A partida foi disputada na cidade de Vilnius.

Os brasileiros voltam à quadra nesta quarta-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Kaunas, contra Argentina ou Federação Russa de Futsal – a Rússia não pode competir com a bandeira do país, como já aconteceu na Olimpíada de Tóquio (Japão), devido à punição aplicada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês) por casos de doping.

Se ganhar, o Brasil disputa o título no próximo domingo (3), às 14h. Caso fique pelo caminho, o time de Marquinhos Xavier também joga no domingo, mas às 12h, pelo terceiro lugar. A seleção brasileira é a maior campeã mundial no futsal.

(Com informações da Agência Brasil)