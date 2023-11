Belmar Fidalgo recebe estaduais de base e principal

A Praça de Esportes Belmar Fidalgo, em Campo Grande, recebe, até domingo (26), três competições de vôlei de praia. Destaque para o Superpraia MS, com 39 duplas. Haverá disputas também nas categorias Sub 17 / Sub 19, com 23 equipes, e Etapa Especial do Circuito Estadual Adulto com 16 participantes, da Capital, Bela Vista, Três Lagoas, Corumbá, Dourados, Coxim, Rio Brilhante e Sidrolândia.

Segundo a FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), as finais do Superpraia e das categorias de base aconteceriam ainda ontem (24).

Serão distribuídos para os três primeiros em cada categoria e naipe a premiação de R$ 5.350.

Na etapa estadual adulta, a fase classificatória feminina e masculina acontecem simultaneamente durante o sábado e as semifinais e finais no domingo pela manhã. A premiação total é de R$ 16.650. (Da FVMS)

