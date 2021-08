Bayern de Munique negocia contratação de Antony

Bayern e Ajax estariam negociando os valores de uma possível transferência (os dois clubes, inclusive, disputaram neste sábado um amistoso que terminou empatado por 2 a 2). Comprado no início do ano passado por 16 milhões de euros (R$ 97 milhões na cotação atual), Antony tem contrato até 2025 com o Ajax.

De acordo com o portal holandês Voetbal Primeur, o Ajax quer no mínimo 30 milhões de euros (R$ 183 milhões) pelo jogador. Valor, no entanto, é considerado alto pela diretoria do Bayern.