Badminton: definidos os adversários dos brasileiros na Olimpíada

Fabiana Silva e Ygor Ceolho serão os representantes do país nos Jogos

Os atletas brasileiros Ygor Coelho e Fabiana Silva do badminton conheceram nesta quinta-feira (8) quem serão seus adversários na primeira fase da Olimpíada de Tóquio (Japão). Ygor caiu no grupo I, junto com Kanta Tsuneyama (Japão) e Georges Paul (Ilhas Maurício). Na competição feminina, Fabiana terá como rivais as atletas Beiwen Zhang (Estados Unidos) e Maria Ulitina (Ucrânia).

Definidos as chaves do 🏸 em #Tokyo2020 Se liga nos grupos dos brasileiros: GRUPO H

Fabiana Silva 🇧🇷

Beiwen Zhang 🇲🇾

Maria Ulitina 🇺🇦 GRUPO I@coelho_ygor 🇧🇷

Kanta Tsuneyama 🇯🇵

Georges Paul 🇲🇺 Vamos em busca da classificação 💪 pic.twitter.com/nnzK7ATT7j — Time Brasil (@timebrasil) July 8, 2021

Os brasileiros tiveram suas vagas em Tóquio confirmadas em 29 de maio, pela Federação Internacional de Badminton (BWF, sigla em inglês). Aos 24 anos, o carioca Ygor Coelho disputará os Jogos pela segunda vez na carreira. Ele fez história na Rio 2016 ao se tornar o primeiro atleta brasileiro a representar o país na modalidade. Em 2019, Ygor conquistou o primeiro ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos, na edição de Lima (Peru).

A edição dos Jogos em Tóquio terá um gosto especial para a niteroiense Fabiana Silva, de 32 anos. Ela foi reserva da seleção brasileira na Rio 2016, mas não chegou a entrar em quadra. No Pan de Lima, Fabiana faturou a medalha de bronze.

A competição de badminton em Tóquio 2020 ocorrerão de 24 de julho a 2 de agosto. Confira AQUI a lista de vagas confirmadas pelo Brasil na Olimpíada.

(Agência Brasil)