Atlético-MG garante classificação para as oitavas da Libertadores

O Atlético-MG é o primeiro time do Brasil a garantir a presença nas oitavas de final da Copa Libertadores. A classificação foi alcançada na noite desta terça-feira (7), oportunidade na qual o Galo derrotou o Rosario Central (Argentina) por 1 a 0 no Gigante de Arroyito, em Rosario.

Este resultado deixou a equipe comandada pelo técnico argentino Gabriel Milito com 12 pontos, na liderança do Grupo G da competição continental com 100% de aproveitamento, e sem a possibilidade de terminar a fase inicial da Libertadores fora da zona de classificação ao mata-mata.

Sem ter de lidar com a pressão da torcida adversária, já que o Gigante de Arroyito não pôde receber público nesta quarta em razão de uma punição imposta ao Rosario pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), o Atlético-MG jogou muito bem e dominou o confronto desde os momentos iniciais.

Apesar da boa partida, o Galo só conseguiu chegar à vitória após o intervalo, depois que o técnico Gabriel Milito colocou Vargas e Alisson no gramado. Aos 41 minutos Alisson avançou na ponta direita e cruzou rasteiro para o meio da área, onde Vargas fez o pivô para Paulinho chegar batendo para superar o goleiro Broun.

Flamengo se complica

Quem teve uma noite para esquecer foi o Flamengo, que foi derrotado por 1 a 0 pelo Palestino (Chile), no estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo, para cair para a 3ª posição do Grupo E da Libertadores com apenas 4 pontos, dois a menos do que a equipe chilena, que ocupa a vice-liderança da chave, e cinco a menos do que o líder Bolívar (Bolívia), que ainda mede forças com o Millonarios (Colômbia) nesta rodada.

Em uma partida na qual mostrou muito pouco, o Rubro-Negro foi derrotado graças a um golaço marcado por Cornejo aos 18 minutos do segundo tempo: o volante aproveitou bola que sobrou no alto para bater de primeira da entrada da área para acertar o ângulo do gol defendido por Rossi.

Agora a equipe comandada pelo técnico Tite terá que somar pontos nas duas últimas rodadas da fase de grupos, quando jogará como mandante, para avançar para as oitavas de final.

