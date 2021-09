Atletas do MS são convocados para os Sul-Americanos Sub-18 e Sub-23 de Atletismo

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou, nesta segunda-feira (20), três atletas de Mato Grosso do Sul para representar o Brasil nos Campeonatos Sul-Americanos Sub-18 e Sub-23 de Atletismo. Todos são contemplados pelo Bolsa Atleta, programa do Governo do Estado, coordenado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Isabela Rosa Dantas, da Associação Desportiva Atletas de Cristo (Adac), de Campo Grande, e Yuri Moreira Benites, da Escola Municipal Polo Indígena Mbo’eroy Guarani Kaiowá, de Amambai, vão atrás de medalhas no Sul-Americano Sub-18, que acontecerá no próximo fim de semana, dias 25 e 26 de setembro, em Encarnación, no Paraguai. A delegação é composta por 62 atletas, sendo 33 homens e 29 mulheres.

A campo-grandense Bruna Vieira de Jesus, da Adac, embarcará para Guayaquil, no Equador, onde vai disputar o Sul-Americano Sub-23, nos dias 17 e 18 de outubro. O Brasil buscará pódio com 76 atletas (38 no masculino e 38 no feminino). No começo deste mês, a atleta de Mato Grosso do Sul alcançou o terceiro lugar no Campeonato Brasileira da categoria.