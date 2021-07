Apesar de acidente, Hamilton vence grande prêmio

O piloto Lewis Hamilton vence o Grande Prêmio da Grã-Bretanha neste domingo (18), após se envolver em acidente com Verstappen nas primeiras voltas. Apesar de sofrer penalidade de 10 segundos , ele conseguiu recuperar o tempo e ultrapassar Leclerc ao final da corrida.

A corrida teve início com a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, mas quem levou a pior foi o piloto da Red Bull que foi tocado por Hamilton e bateu, tendo que abandonar a disputa.

O chefe da Red Bull, Christian Horner declarou que a vitória do britânico não tem significado por causa do acidente. “Para mim é uma vitória vazia. Não pode fazer essa manobra. Tenho um piloto no hospital depois de um impacto de 51G. Espero que Lewis esteja muito feliz consigo mesmo”, disse.

(Com informações do UOL).