Águia Negra economizou R$ 400 mil com parceria, mas admite fracasso na Série D

Presidente do clube diz que jogará Copa Verde, no mês que vem, com elenco formado na região

A menos de um mês do começo previsto para a Copa Verde 2021, o Águia Negra começa na semana que vem os preparativos para o torneio regional, cujo principal atrativo é a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil 2022.

O último jogo oficial do time de Rio Brilhante foi no dia 5 deste mês, quando empatou sem gols com o BOA-MG, em casa, na sua despedida da primeira fase do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro da Série D. Para este torneio, o clube firmou parceria com uma empresa que gerenciou o futebol do Rubro-Negro de Rio Brilhante.

Questionado sobre o balanço dessa parceria, o presidente do Águia, Iliê Vidal, disse na manhã de ontem (17), por telefone, que financeiramente foi bom. Sobre o quanto o clube economizou com a iniciativa, falou que, na Série D de 2020, “gastamos R$ 400 mil”.

“A gente não tem recurso, sem patrocínio, cinco anos sem apoio do município”, argumenta o dirigente. Ele acrescenta que o dinheiro ganho pela participação da Copa do Brasil foi usado no Estadual deste ano.

Na Série D, o Águia terminou na lanterna do seu grupo com uma vitória, quatro empates e nove derrotas. A participação foi marcada por goleadas como as sofridas diante do Rio Branco-ES (6 a 2), Caldense-MG (6 a 0, e 6 a 2), Ferroviária-SP (7 a 0), e BOA (4 a 0). “Dentro de campo o resultado foi um fracasso total”, afirrmou Iliê. “[Mas] A gente tinha de correr o risco”, completou o dirigente. Foram três meses de disputa que, segundo ele, o Águia tinha de participar sob risco de sofrer punição da CBF em caso de abandono ou desistência. O presidente da equipe adianta que o elenco da Copa Verde não será o que jogará o Sul- -Mato-Grossense 2022.

R$ 1 milhão ao Costa Rica?

Iliê acredita que o Costa Rica, atual campeão estadual, terá mais chances de ter um bom desempenho em torneios nacionais, como Copa do Brasil e a quarta divisão do Brasileiro da próxima temporada.

O motivo, fala o cartola, é a promessa feita por Reinaldo Azambuja (PSDB), em fevereiro deste ano, em reunião com os clubes que jogariam o Estadual 2021. Conforme Iliê, o governador destinará R$ 500 mil, por meio de emenda, ao clube que jogará a Série D. No mesmo encontro, a deputada federal Rose Modesto (PSDB) assegurou um investimento de outros R$ 500 mil ao futebol local. Neste caso, vale lembrar que não ficou definido exatamente o destino deste montante.

Ainda segundo o dirigente do Águia, o recurso anual do Estado destinado aos clubes para bancar hospedagem e transporte dos times durante o torneio sul-mato-grossense já está garantido. Neste ano, a verba pública para ajudar o futebol foi de pelo menos R$ 820 mil.

Luciano Shakihama

