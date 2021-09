17ª Copa Assomasul tem rodada dupla neste fim de semana em Itaporã e Nova Andradina

Neste fim de semana, as cidades de Itaporã e Nova Andradina recebem os jogos válidos pela 4ª e 5ª rodadas da 17ª edição da Copa Assomassul, considerado o maior campeonato amador de futebol de campo do Centro-Oeste.

No sábado (11), as disputas acontecem em Itaporã. Pelo Grupo A se enfrentam a equipe anfitriã e dos municípios de Nova Alvorada do Sul e Sidrolândia.

As equipes representantes dos municípios de Santa Rita do Pardo, Rochedo e Paranaíba se enfrentam pelo Grupo B.

Já no domingo (12), na cidade de Nova Andradina, as equipes de Anaurilândia, Três Lagoas e Nova Andradina, entram na disputa pelo Grupo A. Os times de Novo Horizonte do Sul, Bataguassu e Bataiporã completam os duelos pelo Grupo B.

Confira os confrontos na tabela abaixo:

SÁBADO, 11 DE SETEMBRO



Jogos da manhã



Nova Alvorada do Sul x Paranaíba

Sidrolândia X Santa Rita do Pardo

Itaporã x Rochedo

As partidas têm início às 8h30



Jogos da tarde

Paranaíba X Sidrolândia

Rochedo X Nova Alvorada do Sul

Itaporã X Santa Rita do Pardo

DOMINGO, 12 DE SETEMBRO

Jogos da manhã

Anaurilândia X Bataiporã

Três Lagoas X Novo Horizonte do Sul

Nova Andradina x Bataguassu

Jogos da tarde

Bataiporã X Três Lagoas



Bataguassu X Anaurilândia



Nova Andradina X Novo Horizonte do Sul

Copa Assomasul

O campeonato reúne 66 equipes formadas por servidores das prefeituras, câmaras municipais, além de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Doze equipes já estão classificadas para a segunda fase da 17ª edição da Copa Assomasul. Aquidauana, Terenos e Paraiso das Águas conquistaram a classificação na primeira rodada em realizada em Dois Irmãos do Buriti.

As equipes de Camapuã, Jaraguari e Bandeirantes se classificaram na segunda rodada realizada em Camapuã .

Em Nioaque, na 3ª rodada, se classificaram as equipes de Bela Vista , Bonito e Porto Murtinho e na 4ª rodada realizada no último domingo (05), em Antônio Joao, confirmaram classificação Antônio Joao, Rio Brilhante e Maracaju

Pelas regras do campeonato, passarão à fase seguinte da competição as três melhores equipes de cada rodada.

O diretor esportivo da entidade e prefeito de Bela Vista, Reinaldo Piti, trabalha com a expectativa da realização de um grande evento este ano, obedecendo todos os protocolos e determinações recomendadas pelas autoridades em saúde em razão da pandemia da Covid-19.

Além da premiação em dinheiro para as equipes melhores colocadas e atletas destaques na competição , este ano a novidade é que o município campeão receberá uma ambulância.