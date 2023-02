UFMS: orquestra e Banda Experimental Comunitária abrem inscrições para a prática musical

A Orquestra e a Banda Experimental Comunitária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, divulgaram nesta quinta-feira (16), as abertura de vagas para quem tem interesse no estudo musical em conjunto. Ao todo são ofertadas 79 vagas. Há oportunidades para a prática em 18 instrumentos e as inscrições seguem até o dia 28 de fevereiro.

Segundo o coordenador do Núcleo Sinfônico UFMS, Jorge Geraldo, as vagas são para instrumentos das famílias de corda, madeira, metal e percussão. “Os conjuntos se diferenciam na instrumentação. Enquanto a Orquestra é formada por instrumentos de corda friccionada, a Banda é composta por instrumentos de sopro e percussão”, explica. As vagas da Orquestra são para a prática do violino, viola, violoncelo e contrabaixo. As oportunidades na Banda são para flauta-transversal, oboé, fagote, clarineta, clarone, saxofone alto, saxofone tenor, saxofone barítono, trompa, trompete, trombone, eufônio, tuba e percussão.

Os conjuntos têm como objetivo oferecer o aprendizado musical em grupo. Diante do avanço nos ensaios, os integrantes poderão realizar apresentações musicais gratuitas para a comunidade. Além de oferecer a oportunidade para o estudo da música e para apresentações, a Orquestra e a Banda ainda contribuem para o ensino e a pesquisa na Universidade. “A extensão é a sua atividade principal, mas contribui também para o ensino e a pesquisa, pois são conjuntos nos quais os professores e até mesmo os alunos podem desenvolver pesquisas sobre a formação e a performance musical, por exemplo”, diz Jorge Geraldo.

Daniel de Albuquerque foi um dos integrantes da Orquestra em 2022 e conta que já está ansioso para a volta das atividades. O músico, que toca violino há 18 anos, viu no conjunto uma chance de praticar ainda mais. “A música é fantástica, tanto para quem ouve quanto para quem a faz, e Orquestra Comunitária da UFMS abriu as portas de uma experiência maravilhosa para nós músicos. Participei de todos os ensaios e apresentações e estou ansioso para o retorno das férias. Para quem ama a música, assim como eu, é uma grande oportunidade também para o aprendizado.”

As atividades da Orquestra e da Banda são voltadas para pessoas que já têm o conhecimento básico da música e possuem o próprio instrumento. O candidato interessado precisa ter no mínimo 14 anos de idade, possuir conhecimento da leitura básica de partitura, além da disponibilidade para participar das atividades. Os ensaios da Banda serão realizados sempre às segundas-feiras, das 21h às 22h30, enquanto as atividades da Orquestra serão às terças, também das 21h às 22h30, no Teatro do Curso de Música, Bloco 23.

Os interessados em participar devem preencher a ficha de inscrição. Em seguida, é necessário fazer o upload de um vídeo executando a partitura indicada com o instrumento escolhido. As partituras de cada instrumento estão disponíveis no portal. As atividades são gratuitas, não há cobrança de taxa de matrícula ou mensalidades.

A divulgação do resultado está prevista para o dia 6 de março. As matrículas dos selecionados deverão ser realizadas entre os dias 7 e 13 de março. Confira detalhes no edital.